اليابان تدعو ليبيا، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الياباني- الأفريقي المقرر عقده بتونس خلال شهر أغسطس القادم .

طرابلس 01 يونيو 2022 م (وال) – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا “ماساكي أماديرا” الذي نقل تحيات رئاسة بلاده للمجلس الرئاسي.

وأشاد القائم بالأعمال الياباني بعمق العلاقات الليبية – اليابانية، والعمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات، ورغبة الشركات اليابانية في استئناف عملها في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الدبلوماسي الياباني قدم لـ ” اللافي ” دعوة ليبيا، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الياباني الأفريقي المزمع عقده في تونس خلال شهر أغسطس القادم، والذي يهدف لتطوير الاقتصاد في أفريقيا، بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، مؤكداً أن دعوة ليبيا جاءت بالنظر إلى الدور المحوري لليبيا في القارة الأفريقية.

و بحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، ملفات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تجمعهما. .

(وال)