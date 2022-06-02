وزير العمل والتأهيل يبحث مع عمداء بلديات غات والبركت آلية تنظيم سوق العمل .

طرابلس 01 يونيو 2022 م (وال) – بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد ” مع عميد بلدية غات “إبراهيم خليل” وعميد بلدية البركت “محمد زماكي” آليات التنسيق لتفعيل برامج تدريبية تأهيلية متخصصة في هذه البلديات .

وناقش اللقاء – الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس بحضور ممثلين عن بلديات تهاله والعوينات – تفعيل مركز التدريب ورفع الكفاءة في بلدية غات والذي سيقدم خدماته للبلدية والمناطق المجاورة من تدريب وتأهيل وفق احتياجات سوق العمل المحلي .

كما تم التباحث حول آلية تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مكاتب العمل بالمناطق.

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