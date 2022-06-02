ليبيا نيوز

وزير العمل والتأهيل يبحث مع عمداء بلديات غات والبركت آلية تنظيم سوق العمل .

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 01 يونيو 2022 م (وال) – بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد ” مع عميد بلدية غات “إبراهيم خليل” وعميد بلدية البركت “محمد زماكي” آليات التنسيق لتفعيل برامج تدريبية تأهيلية متخصصة في هذه البلديات .

وناقش اللقاء – الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس بحضور ممثلين عن بلديات تهاله والعوينات – تفعيل مركز التدريب ورفع الكفاءة في بلدية غات والذي سيقدم خدماته للبلدية والمناطق المجاورة من تدريب وتأهيل وفق احتياجات سوق العمل المحلي .

كما تم التباحث حول آلية تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مكاتب العمل بالمناطق.

 … ( وال ) …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك