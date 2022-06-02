الكرملين يؤكد عدم وجود اتصالات بين موسكو وواشنطن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الاتصالات متوقفة حاليا بين موسكو وواشنطن.

وأكد، في التصريحات التي أدلى بها في 2 يونيو الجاري، أن جميع الاتصالات تقريبا معلقة إلى أجل غير مسمى؛ لعدم وجود تقارب في الرؤى بين الطرفين.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن المحادثات بين البلدين معلقة لأن واشنطن لا ترى أي فائدة مرجوة حاليًا من إجراء محادثات بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف حول الأزمة في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

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