كندا تتهم الصين بالتعرض لمقاتلتها أثناء تنفيذها مهام تخص عقوبات كوريا الشمالية

قالت القوات المسلحة الكندية إن الصين اعترضت طائراتها أثناء قيامها بمراقبة تهرب كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها.

وأشارت في بيان رسمي إلى أن طائرات الصين اعترضت طائرات الدورية طويلة المدى سي-بي 140 أورورا التابعة للقوات الجوية الكندية عدة مرات في الفترة ما بين 26 أبريل و26 مايو الماضي طائرات الدورية الطويلة سي-بي 140 أورورا.

وأكدت، في بيانها، أن الطائرات الصينية لم تلتزم بمعايير السلامة الجوية الدولية، وأجبرت الطائرات الكندية في بعض الأحيان على تغيير مسار الرحلة للحفاظ على سلامة طاقهما، وتجنب الاصطدام بالطائرات الصينية.

وقالت إن الطائرات الكندية كانت في مهمة تقوم بمهماتها ضمن علمية عملية نيون التابعة لأوتار، والتي تشمل نشر طائرات وسفن وجنود لمنع كوريا الشمالية من التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

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