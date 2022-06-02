المشري يبحث مع السفير الجزائري لدى ليبيا سبل التعاون المشترك بين البلدين

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال) _ التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “خالد المشري”، اليوم الخميس، السفيرَ الجزائري لدى ليبيا السيد “سليمان شنين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

بدوره أكد السفير للسيد الرئيس دعمَ الجزائر للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في ليبيا. (وال _ طرابلس) ه ع

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