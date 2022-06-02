استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة.

بيت لحم 2 يونيو 2022 (وال) – استشهد الأسير المحرر أيمن محمود محيسن (29 عاما) اليوم الخميس ، وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي ، ما أدى الى إصابة شابين وصفت جروح احدهما بالخطيرة، ونقلا الى مستشفى بيت جالا الحكومي ، وأعلن هناك عن استشهاد أحدهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى معالي (44 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في المخيم.

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