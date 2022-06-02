ليبيا نيوز

تصعيد تركي ضد اليونان.. وألمانيا تدعو إلى ضبط النفس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانسحاب من المجلس الاستراتيجي الأعلى مع اليونان، مشددًا على أنه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين الذين اتهمهم بعدم الصدق.

وقابلت التصعيد التركي دعوة ألمانية وجهها المستشار أولاف شولتس إلى التحلي بضبط النفس تجاه اليونان، وفق ما نقله متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وشدد أولاف على أنه من الضروري، أن يقف جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي معًا وأن يبتعدوا عن الاستفزازات فيما بينهم، مبديًا رفضه لاقتحام المجال الجوي اليوناني والتحليق فوق الجزر اليونانية، بما يتعارض مع روح التحالف.

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قناة 218 الليبية

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