تصعيد تركي ضد اليونان.. وألمانيا تدعو إلى ضبط النفس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانسحاب من المجلس الاستراتيجي الأعلى مع اليونان، مشددًا على أنه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين الذين اتهمهم بعدم الصدق.

وقابلت التصعيد التركي دعوة ألمانية وجهها المستشار أولاف شولتس إلى التحلي بضبط النفس تجاه اليونان، وفق ما نقله متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وشدد أولاف على أنه من الضروري، أن يقف جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي معًا وأن يبتعدوا عن الاستفزازات فيما بينهم، مبديًا رفضه لاقتحام المجال الجوي اليوناني والتحليق فوق الجزر اليونانية، بما يتعارض مع روح التحالف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا