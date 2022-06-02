الأكثر تنوعًا.. الحكومة الأسترالية الجديدة تؤدي اليمين القانونية

أدت الحكومة الأسترالية الجديدة برئاسة زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيسي اليمين القانونية الأربعاء، وذلك في مراسم بالعاصمة كانبيرا، وضمت التشكيلة 23 وزيرًا، بينهم 10 نساء، وأول وزيرين مسلمين.

واتسمت الحكومة الجديدة بالتنوع الذي يضم الأقليات الدينية والسكان الأصليين، إضافة إلى عدد قياسي من الحقائب النسائية مقارنة مع سبع وزيرات في الحكومة السابقة.

وتولى في التشكيلة الجديدة؛ إد هوسيك حقيبة الصناعة، وآن علي وزارة الشباب، ليكونا أول وزيرين مسلمين، كما أصبحت ليندا بورني، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين في البلاد، فيما تولت بيني وونج منصب وزيرة الخارجية.

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