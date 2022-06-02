النفط يتراجع اكثر من 2.4 % وبرنت يسجل 113.53 دولار للبرميل.

طوكيو 02 يونيو 2022م ( وال ) – تراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.

وانخفض خام برنت 2.76 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 113.53 دولار للبرميل. وسجل الخام زيادة بنسبة 0.6 بالمئة أمس.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 112.37 دولار للبرميل. وارتفع الخام 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع.

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