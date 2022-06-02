لتورطهم في التستر على متهمين بالإرهاب.. سعيد يعزل 57 قاضيا تونسيا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بعزل 57 قاضيًا، بعد أن وجه لهم عددًا من الاتهامات تتعلق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية.

وجاء قرار سعيد بعد ساعات من تصريحات له خلال اجتماع وزاري قال فيها بأنه سيتخذ قرارا تاريخيا بتطهير القضاء، مدفوعا بالواجب المقدس للحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة، بحسب تعبيره، مضيفًا أنه سبق وأعطى هذه المؤسسة الفرصة تلو الأخرى وحذرها مرارًا دون جدوى.

وضمت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بإخفاء ملفات قضايا إرهابية على خلفية علاقته الوطيدة بحزب النهضة.

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