المنقوش تبحث آليات تطوير العمل بالسفارة الليبية في روما مع مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس، مع مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة محمد المقهور الذي تم تكليفه بمنصب القائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى إيطاليا، سُبل دعم وتطوير آلية العمل بالسفارة الليبية في روما.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس؛ خطط ورؤية وزارة الخارجية وتوصيات الوزيرة، من أجل تقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة الصعاب أمام المواطنين، والجالية الليبية المقيمة فى جمهورية الإيطالية.

في الختام الاجتماع؛ شجعت المنقوش القائم بالأعمال، متمنية له كامل التوفيق في عمله وفي أداء مهامه، بما يُساهم في توثيق أواصر العلاقات، وتعزيز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال