مريض أميركي مسلح يقتل 4 أشخاص بينهم طبيبة في مستشفى أوكلاهوما

فتح مسلح النار من بندقية على عدد من الأشخاص -الخميس- داخل مستشفى في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما الأميركية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم الطبيب الذي أجرى له عملية جراحية في شهر مايو الماضي.

وذكرت السلطات الأميركية أن المسلح أقدم على الانتحار بعد تنفيذ عملية إطلاق النار داخل المركز الطبي، وقد ذهب إلى هناك لقتل الطبيب الذي ألقى باللوم عليه في آلام يعاني منها بعد الجراحة.

وأوضحت شرطة تلسا أن المشتبه به يدعى مايكل لويس، وقد دخل مبنى في حرم مستشفى سانت فرانسيس بسلاح من طراز A.R-15 وفتح النار عشوائياً، مما أسفر عن مقتل طبيبين واثنين آخرين.

وأضاف مسؤول في الشرطة أن المشتبه به جاء بنية قتل الطبيب فيليبس، وأي شخص يعترض طريقه، وعثرت السلطات على رسالة تخص لويس توضح أن الهجوم كان متعمداً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم يأتي في أعقاب عمليتي إطلاق نار عشوائي، شكلتا صدمة للمجتمع الأمريكي وفتحتا نقاشاً طويلاً حول تشديد الضوابط على حيازة الأسلحة النارية، ودور الصحة العقلية في تفشي العنف الناجم عن استخدام السلاح في الولايات المتحدة الأميركية.

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