السفير الألماني يُجدد دعم بلاده الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية خلال لقائه عماد السايح

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي المحلية والدولية.

كما ناقش الجانبان خلال لقائهما اليوم الخميس بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس، سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات.

وجدد السفير الألماني دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية.

وأشاد أونمخت بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. (وال)

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