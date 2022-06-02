هيئة الرقابة الإدارية تنظم بالتعاون مع وكالة الانباء الليبية الدورة التدريبية الأولى لموظفي مكتب الشؤون الأعلامية بالهيئة .

طرابلس 2 يونيو 2022 ( وال ) – نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وكالة الانباء الليبية الدورة التدريبية الأولى لموظفي مكتب الشؤون الأعلامية بالهيئة في مجال “التحرير الصحفي , وصناعة الخبر”.

و أكد مدير مكتب الإعلام بالهيئة ” نبيل السوكني ” في كلمة له خلال افتتاح الدورة أن مثل هذه الدورات التطبيقية لها دور في تنشيط المعلومات لدى موظفي المكتب وزيادة أكتسابهم لمهارات عملية من خلال الأحتكاك بإعلامين دوي خبرات في مجال الإعلام ، وهو ما سينعكس ايجابا على عملهم الاعلامي .

و أختتمت الدورة اليوم الخميس بعمل ميداني تطبيقي داخل وكالة الأنباء الليبية بإشراف الإعلامي يونس علي يونس حيث تجول المتدربين داخل الادارات والاقسام التى تضمها الوكالة مستمعين إلى شروحا وافية عن مصادر الاخبار وطريقة صياغتها وبثها .

وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الليبية “عبد الباسط أحمد أبوديه ” خلال استقباله ظهر اليوم للمتدربين على أهمية التعاون الإعلامي والاخباري بين الجانبين ..مشددا على ضرورة متابعة نشاطات الهيئة ومناشطها والبرامج التي تنظمها ونشرها في البث العام للوكالة في الداخل والخارج وفي نشراتها الإخبارية باللغات الأجنبية .

(وال )