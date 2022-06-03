رئيس المجلس الأعلى يبحث مع السفيرَ الجزائري آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية .

طرابلس 2 يونيو 2022م ( وال )- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري “، اليوم الخميس ، السفيرَ الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس .

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية ، والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره .

وأكد ” المشري ” خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

بدوره أكد السفير لرئيس المجلس دعمَ الجزائر للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في ليبيا .

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