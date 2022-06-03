ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يشارك في مؤتمر المناخ الدولي الذي تستضيفه عاصمة السويد " ستوكهولم "

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ستوكهولم 02 يونيو 2022 م ( وال ) – يُشارك رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي ” اليوم الخميس في مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، الذي تستضيفه العاصمة السويدية، بحضور الملك “كارل” السادس عشر، ملك مملكة السويد، ورئيس جمهورية كينيا، “أوهورو كينياتا، والأمين العام للأمم المتحدة، “انتونيو غوتيرش” وعدد من ملوك ورؤساء وزعماء العالم.

وسيعقد رئيس المجلس الرئاسي الذي يعد أول رئيس ليبي يزور مملكة السويد، على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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