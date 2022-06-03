خلال لقائه بالمنفي : غوتيرش يؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا .

ستوكهولم 02 يونيو 2022 م ( وال ) – الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” اليوم الخميس على هامش مؤتمر المناخ الدولي (ستوكهولم – 50) الذي تستضيفه العاصمة السويدية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن بحث جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال.

وأشاد ” المنفي ” خلال اللقاء بجهود الأمم المتحدة في دعم مساع الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

(وال)