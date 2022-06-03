وزارة الدفاع البريطانية تؤكد إخفاق روسيا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الحرب

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة نشرتها على تويتر، فشل روسيا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الحرب على أوكرانيا بعد مرور 100 يوم على بدايتها.

وقالت إن روسيا لم تستطع تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة بالسيطرة على العاصمة كييف والمراكز الحكومية، وباقي الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها موسكو قبل بداية الحرب.

وأشارت وزارة الدفاع إلى تفوق روسيا تكتيكيا في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث تسيطر موسكو على أكثر من 90% من لوغانسك أوبلاست، وهي إحدى المنطقتين اللتين تشكلان المنطقة المعروفة باسم دونباس.

يذكر أن روسيا تعرضت منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 إلى عدد كبير من العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية.

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