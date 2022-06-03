خلال لقائهما: الحداد يطلب من السفير الالماني تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين .

طرابلس 02 يونيو 2022 م ( وال ) – استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” اليوم الخميس بمكتبه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “ميكائيل أونماخت” والمستشار السياسي العسكري للسفير المقدّم “مايكل لوكس”، والوفد المرافق له.

وأثنى رئيس الأركان العامة خلال المقابلة على دور جمهورية ألمانيا الاتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين،

وخاصة أبان فترة المستشارة السابقة “انجيلا ميركل” لدورها المهم في مؤتمر برلين، الذي أوجد أرضية ومناخ سياسي بدلاً من الحرب .

كما أثنى ” الحداد ” على دور السفير الألماني “ميكائيل أونماخت” في مشاركته لورشة العمل الفنية حول جمع السلاح واستيعاب الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة، والتي أقيمت في مدريد يومي 23-24 من شهر مايو الماضي .

وحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي فقد

تناولت المقابلة بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وخاصة في مجال الطب، حيث كان لألمانيا دور ريادي في علاج الجرحى والمصابين ، حيت طلب رئيس الأركان العامة من السفير الألماني تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين.

(وال)