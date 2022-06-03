كيم جونغ أون يهنئ الملكة البريطانية باليوبيل البلاتيني

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الرئيس كيم جونغ أون أرسل رسالة تهنئة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتلائها العرش.

وهنأ الرئيس الكوري في رسالته الشعب البريطاني بمناسبة اليوم الوطني والعيد الرسمي لجلالة الملكة.

وأكدت تهنئة الرئيس الكوري العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين والتي بدأت في العام 2000، واستمرت رغم تدهور علاقة بيونغ يانغ مع الدول الغربية بسبب برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

يذكر أن رسالة كيم جونغ أون جاءت بمثابة الرد على تهنئة الملكة إليزابيث التي أرسلتها له في سبتمبر الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية.

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