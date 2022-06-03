ليبيا نيوز

كيم جونغ أون يهنئ الملكة البريطانية باليوبيل البلاتيني

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الرئيس كيم جونغ أون أرسل رسالة تهنئة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتلائها العرش.

وهنأ الرئيس الكوري في رسالته الشعب البريطاني بمناسبة اليوم الوطني والعيد الرسمي لجلالة الملكة.

وأكدت تهنئة الرئيس الكوري العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين والتي بدأت في العام 2000، واستمرت رغم تدهور علاقة بيونغ يانغ مع الدول الغربية بسبب برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

يذكر أن رسالة كيم جونغ أون جاءت بمثابة الرد على تهنئة الملكة إليزابيث التي أرسلتها له في سبتمبر الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك