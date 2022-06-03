وزارة الخارجية تبحث مع رؤساء بعثات تجمع (س – ص ) الترتيبات لعقد القمة الاستثنائية في ليبيا .

طرابلس 02 يونيو 2022 م ( وال ) – تركز الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الخميس برئاسة مدير إدارة الشؤون الافريقية مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) على مناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية للتجمع والتي دعت إليها دولة ليبيا في الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس الماضي لعودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس.

أكد مدير إدارة الشؤون الافريقية خلال الاجتماع على أن دولة ليبيا عاقدة العزم على استضافة القمة الاستثنائية المقترحة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري، مبينا أهمية التجمع على الصعيد السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها، وأن الدولة الليبية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة المرتقبة، معربا عن جزيل الشكر للدول التي أكدت مشاركتها .

بدورهم أكد رؤساء البعثات الافريقية على أهمية هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة، معربين عن استعدادهم لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم حول جدية السلطات الليبية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لنجاح القمة المرتقبة.

وحسب الصفحة الالكترونية الرسمية لوزارة الخارجية فأن رؤساء البعثات الحاضرين لهذا الاجتماع هم سفراء (غانا – تونس – النيجر- أفريقيا الوسطى ، والقائم بأعمال بوركينا فاسو – والسودان – غينيا – ارتيريا – الصومال الاتحادية – مالي – جزر القمر والقنصل الفخري لبنين .

(وال)