نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا بداية من اليوم الجمعة وخلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 3 يونيو 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 03–06–2022 والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية

ملخص عام : أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب .

– المنطقة من رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

السماء صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-32)مْ على المناطق الساحلية, وما بين(33-37)مْ على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-30)مْ على الساحل, وتكون ما بين (33-37)مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين( 37-41)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

– السماء صافية والرياح شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الجمعة الساعة(20:11)

شروق الشمس ليوم الغد السبت سيكون على تمام الساعة (05:58)