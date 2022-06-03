ليبيا نيوز

نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا بداية من اليوم الجمعة وخلال الثلاثة الأيام القادمة .

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 3 يونيو 2022 م ( وال )  نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة  بداية من اليوم الجمعة 03–06–2022 والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية 

ملخص عام : أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب .

  – المنطقة من  رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

       السماء  صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين  (28-32)مْ على المناطق الساحلية, وما بين(33-37)مْ على الدواخل .

     الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

–   السماء صافية إلى ظهور بعض السحب  والرياح  شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-30)مْ على الساحل, وتكون ما بين (33-37)مْ على الدواخل .

   الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء  صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين( 37-41)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

–  السماء  صافية  والرياح  شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-39)مْ.

    مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الجمعة  الساعة(20:11)

 شروق الشمس ليوم الغد السبت سيكون على تمام الساعة (05:58)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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