صفقة أممية شاملة لضمان تصدير المواد الغذائية

ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المنسق الأممي للمساعدات مارتن غريفيث يبحث في موسكو مع مسؤولين روس سبل تمهيد الطريق أمام صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

ولفت دوجاريك، إلى أن زيارة غريفيث تأتي بعد أيام من إجراء المسؤولة في الأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان محادثات “بناءة” في موسكو مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، بشأن التعجيل باستئناف صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

تأتي هذه المحادثات في إطار مساعي الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتوسط في ما يسميها “صفقة شاملة” لاستئناف صادرات المواد الغذائية الأوكرانية وصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

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