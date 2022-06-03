ليبيا نيوز

الطقس : أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال – وتبقي درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 3 يونيو 2022 م ( وال )  أصدر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة – إدارة التنبؤات الجوية – نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة   03 / 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين

 وجاء في النشرة :   أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع تراجع بسيط لدرجات الحرارة , بينما تبقي درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب .

  حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب المناطق الساحلية تتراوح ما بين (30 – 34) مْ, بينما لا تتجاوز (26)مْ على مناطق الجبل الاخضر وطبرق ،و تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب حيت تصل درجات الحرارة القصوى ما بين (36- 41) وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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