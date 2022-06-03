ليبيا نيوز

من كييف.. السفيرة الأميركية تؤكد مواصلة الدعم العسكري والإنساني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول تصريحات لها بعد إعادة فتح السفارة في كييف، تعهدت السفيرة الأميركية الجديدة بريدجت برينك، بمواصلة دعم بلادها العسكري لأوكرانيا في «مقاومة الهجوم الروسي»، لضمان أوروبا آمنة ومستقرة، والتأكيد على أن القوة لا تصنع الحق.

وعدت السفيرة الأميركية، بعد تقديم أوراق اعتمادها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أيضًا بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني، متعهدة بأن يحاسب العالم كله روسيا على ما ارتكبته من “فظائع وجرائم حرب”، بحسب تعبيرها.

وأضافت برينك أنه يجب أن تقرر أوكرانيا مستقبلها بنفسها، منوهة بالتزام واشنطن بالمساعدة في إعادة الإعمار “عندما يحين الوقت”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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