تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن لشهرين إضافيين

اتفق طرفا الصراع في اليمن على تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين، بنفس شروط الاتفاق الأصلي، الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس، فيما من المرجح أن يستأنف وفدا الحكومة وحركة الحوثي محادثاتهما الأسبوع المقبل.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج، في بيان، إلى أن اليمنيين رأوا خلال الشهرين الماضيين الفوائد الملموسة للهدنة التي اعتبرها أهم خطوة منذ سنوات نحو إنهاء الصراع.

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة، منوها بأن ذلك ما كان ليصبح ممكنًا لولا الدبلوماسية الإقليمية.

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