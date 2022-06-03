ليبيا نيوز

عبد الحميد الدبيبة ; يوجه تعليماته لشركة البريقة لتسويق النفط بوضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود على مدار الأربع والعشرون ساعة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    

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وكالة الأنباء الليبية

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