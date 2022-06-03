واشنطن تحذر من تقويض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق واشنطن العميق من الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ومن ضمنها إقالة عدد كبير من القضاة، مشيرًا إلى أنها تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

وحثّ الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح.

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