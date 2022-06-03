ليبيا نيوز

واشنطن تحذر من تقويض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق واشنطن العميق من الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ومن ضمنها إقالة عدد كبير من القضاة، مشيرًا إلى أنها تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

وحثّ الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح.

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قناة 218 الليبية

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