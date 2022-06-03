ديوان المحاسبة يُوقع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الهولندية

لاهاي 03 يونيو 2022 (وال)- وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الجمعة، مع نائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية في العاصمة لاهاي على مذكرة تفاهم لبرنامج فني حمل اسم “شراكة”.

جاء ذلك في اختتام فعّاليات الملتقى الفني الذي جمع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية.

ويتضمن برنامج شراكة في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية يتعلق الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم “انتوسنت”، أما الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء، وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

وتم خلال الملتقى الذي استمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام متتالية تبادل العروض والمناقشات الفنية، ولقاء مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدارسات المالية. (وال)

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