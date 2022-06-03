امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي للمدارس الليبية بالخارج، (الدور الأول) تنطلق يوم الاثنين 13 من شهر يونيو الجاري .

طرابلس 3 يونيو 2022 م ( وال ) تواصل وزارة التربية والتعليم والمراكز التابعة لها الاستعداد لاجراء الامتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي للمدارس الليبية بالخارج، (الدور الأول) للعام الدراسي 1443 – 1444 هـ، 2021 – 2022م يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري

ووضع المركز الوطني للامتحانات بالتنسيق مع إلادارات التابعة له شؤون الامتحانات والشؤون الفنية كل الترتيبات حيث تم اصدار جداول الامتحانات وتسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتقدمين للامتحانات بمنظومة الامتحانات

كما يواصل المركز الوطني للامتحانات تسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي بمختلف مراقبات التربية والتعليم بكامل التراب الليبي.

حيث تابع المدير العام للمركز الوطني للامتحانات ” السيد أحمد ” مع مدير إدارة الشؤون الفنية ” خديجة أبوزيد ” عملية إدخال البيانات

حيث وصل عدد التلاميذ بمنظومة الامتحانات الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم نحو ( 158917 ) تلميذ وتلميذة والشهادة الثانوية بأقسامها بلغ ( 101890 ) طالبا وطالبة على مستوى ليبيا “.