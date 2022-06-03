ليبيا نيوز

امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي للمدارس الليبية بالخارج، (الدور الأول) تنطلق يوم الاثنين 13 من شهر يونيو الجاري .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 3 يونيو 2022 م ( وال )  تواصل وزارة التربية والتعليم  والمراكز التابعة لها الاستعداد لاجراء الامتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي للمدارس الليبية بالخارج، (الدور الأول) للعام الدراسي 1443 – 1444 هـ، 2021 – 2022م يوم الاثنين  الموافق 13 من شهر يونيو الجاري 

ووضع   المركز الوطني للامتحانات بالتنسيق  مع إلادارات التابعة له  شؤون الامتحانات والشؤون الفنية كل الترتيبات حيث تم  اصدار جداول الامتحانات وتسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتقدمين للامتحانات  بمنظومة الامتحانات  

 كما يواصل  المركز الوطني للامتحانات تسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي بمختلف مراقبات التربية والتعليم بكامل التراب الليبي.

حيث تابع المدير العام للمركز الوطني للامتحانات ” السيد أحمد ”  مع مدير إدارة الشؤون الفنية ” خديجة أبوزيد ” عملية إدخال البيانات

حيث وصل  عدد التلاميذ  بمنظومة الامتحانات الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم  نحو ( 158917 ) تلميذ وتلميذة والشهادة الثانوية بأقسامها بلغ ( 101890 ) طالبا وطالبة على مستوى ليبيا “.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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