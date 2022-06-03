زيلينسكي: روسيا تحتل حاليًا نحو 20 % من أراضي أوكرانيا

كييف 03 يونيو 2022 (وال)- صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ الخميس، بأن روسيا تحتل حاليًا نحو 20 % من أراضي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: “علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبًا، وجميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان”، مضيفًا أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر.

واتّهم القادة الأوكرانيون في الأيام الأخيرة موسكو؛ بأنها تعتزم أن تجعل من سيفيرودونيتسك “ماريوبول جديدة”.

وتنتظر أوكرانيا الحصول على راجمات صواريخ متطورة كان قد وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي من شأنها أن تغير موازين القوى على الأرض. (وال)

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