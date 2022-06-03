عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

القدس المحتلة 3 يونيو 022 (وال)- أدى عشرات الآلاف اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية تقديرها بأن عشرات الآلاف من مدينة القدس ومن الضفة الغربية أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.

وأضافت وكالة وفا أن عناصر من قوات الاحتلال الصهيوني انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للفلسطينيين، خاصة في منطقة باب الأسباط التي أدى فيها عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال التي منعت عددا من الشبان من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليهم.

وواوضحت الوكالة ان هيئات وشخصيات مقدسية دعت إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الاعتكاف في رحابه، تأكيدا على إسلاميته وعروبيته، ولمواجهة اقتحامات المستوطنين الصهاينة ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى.