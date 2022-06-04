كندا تعوض السكان الأصليين بـ1.3 مليار دولار.>

أوتاوا 3 يونيو 2022 (وال) – قررت كندا دفع 1.3 مليار دولار كندي (960 مليون يورو) لمجموعة من السكان الأصليين في غرب البلاد كتعويض عن سرقة جزء من أراضيها في بداية القرن العشرين، في واحد من أكبر التعويضات عن الأراضي تم التوصل إليها.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حفل امس الخميس في ألبرتا (غرب) على أراضي مجموعة «سيكسيكا»، وهي واحدة من أكثر من 600 مجموعة من سكان كندا الأصليين «نجتمع اليوم لتصحيح ظلم الماضي».

وفي 1910، استولت الحكومة الكندية على حوالى نصف أراضيهم لبيعها للمستوطنين على الرغم من توقيع معاهدة قبل 30 عاماً.

وقال ترودو إن كندا تصرفت «بطريقة غير لائقة» عبر مصادرة هذه الأراضي وحرمت المجتمع من «أرضه المنتجة زراعياً والغنية بالمعادن».