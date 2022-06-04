تواصل المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في السودان

دعا خبير في الأمم المتحدة يزور العاصمة السودانية، إلى تجنب “استخدام مفرط للقوة” بحق آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية، بعد أن أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن مقتل متظاهر بالرصاص.

وكثفت قوات الأمن السودانية من انتشارها، وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة، كما وضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية في الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، وسط الخرطوم، مع انطلاق مظاهرات ضمت آلاف السودانيين للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 والتي قتل فيها أكثر مئة شخص.

ويطالب المحتجون بالكشف عن نتائج التحقيق من طرف اللجنة التي شكلت في أعقاب فض الاعتصام، والتي عزت تأخر عرض نتائجها إلى صعوبات فنية ولوجستية.

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