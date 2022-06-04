ماكي سال: بوتين أبدى استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية لأفريقيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تؤثر على أفريقيا بشكل خاص- وفقاً لما صرح به رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال -الجمعة- في تغريدة له على حسابه في تويتر.

وأوضح سال بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي -بعد اجتماعه مع بوتين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود -أن روسيا مستعدة أيضاً لضمان تصدير القمح الروسي والأسمدة.

وفيما بينت روسيا -في وقت سابق- أنها مستعدة للسماح للسفن التي تحمل مواد غذائية بمغادرة أوكرانيا مقابل رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها، لم يذكر رئيس الاتحاد الأفريقي ما إذا كان بوتين قد أرفق عرضه بأي شروط.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدان الأفريقية تتأثر بشدة بالأزمة المتفاقمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، كما تعتمد أفريقيا بشكل كبير على إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا التي تعطلت بشكل كبير بسبب الحرب.

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