أسعار النفط تتراجع بعد قرار «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج .

لندن 3 يونيو 2022 (وال) – سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة تراجعا بعد أن قررت مجموعة «أوبك بلس» زيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلاً مما كان مزمعاً، لكن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19 كبحا الخسائر.

وقرر تكتل «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل يومياً وفقاً لاتفاق سابق.

وتراجع خام برنت 85 سنتاً أو 0.7% إلى 116.76 دولار للبرميل بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس. و

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا 88 سنتاً أو 0.8% إلى 115.99 دولار للبرميل.