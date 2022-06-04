ليبيا نيوز

البرلمان الألماني يصوت مبدئياً على تمويل الجيش بـ 100 مليار يورو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صوّت البرلمان الألماني الجمعة على قرار بالموافقة على تمويل الجيش الألماني بـ 100 مليار يورو، في قرار تاريخي يمهد الطريق لتعزيز قوة الجيش الألماني، عبر صفقات تسليح تأتي بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفاز القرار بدعم واسع في الغرفة الأدنى للبرلمان الألماني، بعد أن أجرى التحالف الحاكم للمستشار أولاف شولتز مفاوضات مطولة مع كتلة الاتحاد المعارضة الرئيسية، حيث صوتت أغلبية مؤلفة من 593 نائباً لصالح التمويل، بينما عارضه 80 نائباً وامتنع 7 عن التصويت.

ويحتاج القرار إلى موافقة الغرفة العليا للبرلمان التي تمثل حكومات الولايات الألمانية، مع إصرار المستشار الألماني على تسليح الجيش بعد أن أكد أن بلاده ستنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو هدف وضعه حلف شمال الأطلسي وتباطأ تحقيقه طويلاً، وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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