وزير الداخلية الأوكراني يؤكد تواصله مع أسرى مصنع آزوفستال وسعيه لتحريرهم

أكد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيركي تواصل المخابرات الأوكرانية مع المقاتلين الذين أسرتهم القوات الروسية بعد سيطرتها على مصنع آزوفستال في منتصف مايو الماضي.

وقال دينيس إنهم يعملون على معرفة ظروف الاعتقال والتغذية، وإمكانية الإفراج من خلال عمليات تبادل الأسرى، وأكد ثقته في قدرة بلاده على إعادة المقاتلين الذين أظهروا بطولة كبيرة في الدفاع عن مصنع آوزوفستال إلى بلادهم.

وكانت روسيا قد أكدت أسرها حوالي 2000 جندي أوكراني بعد ما صمدوا لفترة طويلة في المصنع، وقالت إنها تعاملهم وفق المعايير الدولية.

يذكر أن كييف تطالب بإطلاق سراح الأسرى بعمليات التبادل، في حين طالب بعض المشرعين الروس بمحاكمتهم.

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