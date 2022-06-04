المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في غينيا الاستوائية .

مالابو 4 يونيو 2022 ( وال )- خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم امس أول حصة تدريبية له في الأراضي الغينية، استعدادًا لمواجهة الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ساحل العاج 2023، ولتأكيد الفوز بالجولة الافتتاحية أمام بوتسوانا 1-0.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قد وصلت إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لخوض منافسات الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 يوم الاثنين المقبل ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

يشار إلى أن ” مارتينز ” المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قرر استدعاء اللاعب ” فاضل سلامة ” لاعب الأهلي بنغازي، لتدعيم صفوف الفرسان، بعدما اعتذر ” سالم روما ” عن الانضمام للمنتخب في رحلته المقبلة .

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