زيلينسكي يتعهد بالنصر.. والقوات الروسية تتقدم في دونباس

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم المئة من الحرب، بالانتصار على روسيا، فيما أكدت موسكو التي تتركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت بعض أهدافها، وسط سيطرتها على ما يقرب من 20% من الأراضي الأوكرانية، ومع تصاعد القتال في منطقة دونباس ولوغانسك، اتهم القادة الأوكرانيون موسكو بالسعي إلى جعل سيفيرودونتسك ماريوبول جديدة.

وكشف وزير الدفاع الأوكراني، أن قواته تتدرب بالفعل في أوروبا على تشغيل أنظمة صاروخية جديدة ومتطورة، تعهدت بإرسالها الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي تأمل كييف في أن تساعد على تغيير دفة المعركة لصالحها في الأسابيع المقبلة، وتأتي هذه الأنظمة ضمن حزمة مساعدات عسكرية أقرتها الإدارة الأميركية بقيمة 700 مليون دولار، بعد حصولها على تعهد من أوكرانيا بعدم استخدامها لمهاجمة أراض داخل روسيا.

وذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غوداي، أن القوات الروسية تسيطر على 80% من سيفيرودونيتسك العاصمة الإدارية للمنطقة، فيما تحتدم المعارك في الشوارع، محذرا من أن هذه القوات تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية للمنطقة، وأشار في هذا الخصوص إلى تدمير تلك القوات أكثر من 400 كيلومتر من الطرق، و33 مستشفى، ومئات العيادات الريفية، إضافة إلى نحو 70 مدرسة و50 دار حضانة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية السبت إلى أن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفا فوق منطقة دونباس، حيث شنت الطائرات الروسية ضربات باستخدام ذخائر موجهة، وأخرى غير موجهة تسبب استخدامها بدمار واسع النطاق في المناطق كثيفة المباني، كما نوهت الوزارة في بيان لها بأن روسيا تتبع سياسة تكثيف العمليات الجوية التكتيكية لدعم زحفها، والجمع بين الضربات الجوية وهجمات المدفعية المحتشدة.

أعربت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية عن شعورها بالأسف لمقتل فرنسي تطوع للقتال في صفوف الجيش الأوكراني الجمعة في المعارك الدائرة في دونباس، دون ذكر تفاصيل إضافية، فيما أعلنت وكالة “رويترز”، أن 2 من صحفييهاa أصيبا بجروح طفيفة وقتل سائقهما الذي اختاره لهما الانفصاليون الموالون لروسيا، عندما استهدفهما إطلاق نار وهما في طريقهما إلى سيفيرودونتسك لإعداد تقرير، دون أن تقدم تفاصيل عن هويتهما أو حالتهما الصحية أو ملابسات إطلاق النار.

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