ماكرون يعتبر قرار بوتين شن حرب على أوكرانيا خطأ استراتيجيا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشن الحرب على أوكرانيا، بأنه “خطأ استراتيجي وأساسي بحق شعبه وبحق نفسه وبحق التاريخ”، مضيفًا أنه عزل نفسه وبات الخروج من هذا المأزق بالغ الصعوبة.

لم يستبعد ماكرون، إمكانية أن يزور كييف على غرار العديد من نظرائه الأوروبيين، مضيفًا أن ما يجب فعله على وجه السرعة مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، مع التعهد بتعويض كميات مدافع قيصر التي تسلمها فرنسا للجيش الأوكراني.

وكرر ماكرون دعوته لعدم إذلال روسيا، بهدف إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة وإيجاد مخرج حين يتوقف القتال.

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