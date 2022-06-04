بفوزها ضمن أفضل 100 إمرأة .. العرفاوي تتحصل على جائزة القائدة المتميزة 

نيويورك 04 يونيو 2022 (وال) _ تحصلت رئيسة المنظمة الدولية للحكومة المحلية الدكتورة أحلام العرفاوي وللمرة الثانية، على جائزة التميُّز في مجال القيادة أو القائدة المتميزة، بفوزها ضمن أفضل 100 إمرأة، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي انعقد مؤخرا في مالطا.

المؤتمر الذي نالت فيه العرفاوي جائزة التميز يختص بتمكين المرأة في شتى الميادين سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية وآليات القيادة للنساء صانعات التغيير.

هذا وتناولت العرفاوي أثناء مداخلتها في المؤتمر، محور آليات القيادة، وسبل الوقوف إلى جانب المرأة لأجل تطوير إمكاناتها وجعلها امرأة قيادية، فاعلة، مؤثرة وصانعة للتغير بامتياز.

كما تلقت الدكتورة العرفاوي دعوة رسمية من رئيس بلدية فيكتيريوزا، وجرى الاتفاق على تكوين المجلس البلدي في العديد من المجالات، مثل التنمية المستدامة آليات القيادة وتمكين الشباب وأيضًا دورات تكوينية موجهة للشباب والأطفال والمرأة.

يذكر أن المنظمة الدولية للحوكمة المحلية، التي تترأسها الدكتورة أحلام العرفاوي، ويقع مقرها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، أحدثت في 2018، بمقتضى ترخيص دولي باعتبارها جمعية ذات مصلحة غير نفعية، وترخيص من وزارة المالية الأميركية، وهي تعمل على غرار عدة منظمات وجمعيات يقارب عددها 30 جمعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. (وال _ نيويورك)

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