موسكو تتهم برلين بزعزعة الأمن الأوروبي عبر إعادة التسلح

اتهمت موسكو برلين بزعزعة الأمن الأوروبي عبر “إعادة التسلح”، مستحضرة ماضيها النازي وذلك خلال رد لها على موافقة البرلمان الألماني على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة توسع روسيا.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار البرلمان تأكيد على أن برلين ماضية في طريقها نحو إعادة تسليح جديدة.

وأضافت زاخاروفا بأن الجميع يعلم جيدا إلام يمكن أن ينتهي ذلك، في إشارة إلى برنامج إعادة تسليح ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي في عهد أدولف هتلر الذي أغرق العالم في الحرب.

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