ليبيا نيوز

السلطات التركية : ضبط ( 267 ) مهاجرا غير نظامي غربي تركيا .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

انقرة 4 يونيو 2022 ( وال )-ضبطت السلطات التركية ( 267 ) مهاجرا غير نظامي في ولاية موغلا شمال غربي البلاد   .

وذكرت وكالة انباء الأناضول ، أن قوات الدرك ضبطت ( 240 ) مهاجرا من أفغانستان وبنغلاديش وسوريا وإيران في قضاء فتحية ، بالاضافة إلى ضبط ( 25 ) مهاجرا من سوريا واليمن وفلسطين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل فتحية.

    كما ضبطت الفرق مهاجرين (لم تذكر جنسيتيهما) كانا يحاولان السباحة في سواحل بودروم للوصول إلى جزيرة كوس اليونانية.

   ومن المقرر أن تسلم قيادة الدرك الموقوفين إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

    …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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