بايدن يدعو إلى إقرار قوانين متشددة بشأن حيازة السلاح

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن مناشداته للمشرعين بإقرار قوانين أكثر تشددًا بشأن حيازة السلاح تشمل حظرًا على بيع الأسلحة الهجومية، وذلك بعد تصاعد العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية في عدد من الولايات الأميركية، خلال الأسابيع الماضية.

وأدان بايدن، في خطاب عاطفي، رفض غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ دعم تشديد القوانين على اعتباره غير مقبول، متسائلا كم من مذبحة على الشعب تحملها بعد بسبب هذا التعنت؟.

وأشار إلى أنه ينبغي على الأقل رفع السن التي يسمح فيها بشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عامًا، إضافة إلى القيام بخطوات من بينها تعزيز التحقيقات المرتبطة بتاريخ الأشخاص الساعين لشراء الأسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا