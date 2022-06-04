بسبب ناغورني كاراباخ.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة الأرمينية

شهدت العاصمة الأرمينية يريفان اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة، أسفرت عن نقل 50 شخصًا على الأقل للعلاج في المستشفيات، فيما أظهرت مقاطع مصورة متظاهرين غاضبين يرشقون الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وقال نائب رئيس الشرطة الأرمينية إن ضباطًا أطلقوا قنابل الصوت بعد أن رشقهم المتظاهرون بالحجارة، فيما أشارت وزارة الصحة إلى أن 34 ممن نقلوا إلى المستشفى من أفراد الشرطة.

وتزداد الضغوط الشعبية على حكومة نيكول باشينيان منذ اقترابه من تطبيع العلاقات مع أذربيجان بعد الحرب التي أسفرت عن خسارة الجانب الأرمني مساحة كبيرة من إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين.

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