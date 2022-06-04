ليبيا نيوز

لمنع إحياء ذكرى تيانانمين.. هونغ كونغ تنشر المئات من قوات الأمن

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت هونغ كونغ المئات من قوات الأمن بكثافة بالقرب من حديقة فيكتوريا التي كان من المقرر التجمع فيها، وذلك في محاولة لمنع المحتجين من إحياء الذكرى 33 لمذبحة ميدان تيانآنمين، التي ارتكبتها القوات الصينية بحق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

من جانبها، نددت تايوان بالمحاولات الصينية لمحو ذكرى المذبحة، التي فتحت فيها القوات الصينية النار لإنهاء الاضطرابات التي قادها الطلاب في الميدان الواقع وسط بكين وما حوله.

جديرٌ بالذكر أن بكين لم تعلن حصيلة كاملة للقتلى، إلا أن الجماعات الحقوقية والشهود يقولون إن العدد قد يصل إلى الآلاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك