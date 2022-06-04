لمنع إحياء ذكرى تيانانمين.. هونغ كونغ تنشر المئات من قوات الأمن

نشرت هونغ كونغ المئات من قوات الأمن بكثافة بالقرب من حديقة فيكتوريا التي كان من المقرر التجمع فيها، وذلك في محاولة لمنع المحتجين من إحياء الذكرى 33 لمذبحة ميدان تيانآنمين، التي ارتكبتها القوات الصينية بحق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

من جانبها، نددت تايوان بالمحاولات الصينية لمحو ذكرى المذبحة، التي فتحت فيها القوات الصينية النار لإنهاء الاضطرابات التي قادها الطلاب في الميدان الواقع وسط بكين وما حوله.

جديرٌ بالذكر أن بكين لم تعلن حصيلة كاملة للقتلى، إلا أن الجماعات الحقوقية والشهود يقولون إن العدد قد يصل إلى الآلاف.

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