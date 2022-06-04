ليبيا تشارك في المنتدى العربي الأول من أجل المساواة .

طرابلس 4 يونيو 2022 (وال)- شاركت ليبيا في المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي انعقد بعمان بوفد رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية وفاء الكيلاني .

واعربت الكيلاني في كلمة خلال مشاركتها في المنتدى عن تقديرها لهذه المبادره والتي تساهم الى حد كبير في خلق (مجتمعات سلمية وعادلة) بين افراد مجتمعاتنا وزيادة قدرات بلداننا الاقتصادية ومواجهة الازمات الطارئه.

وشارك في المنتدى عدد من المختصين وخبرات مهتمة بمجالات التنمية المجتمعية و بعض المؤسسات الدوليه المختصة بالمجال التنموي المجتمعي والتنمية المستدامة.

وال..