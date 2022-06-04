ليبيا نيوز

جوزيب بوريل: تجديد قرار حظر الأسلحة على ليبيا يُساهم في استعادة السلام والاستقرار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 يونيو 2022 (وال)- رحّب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقال بوريل – في تغريدة له نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – إن هذا القرار يعكس الاعتراف بمساهمة “إيريني” في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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