بعد رفع حالة الطوارئ.. مقتل متظاهر برصاص الأمن في الخرطوم

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته، باحتجاجات الجمعة في العاصمة الخرطوم، دعت إليها لجان التنسيق الثورية إحياء للذكرى السنوية الثالثة لفض الاعتصام أمام مبنى القيادة.

وأشارت اللجنة، في بيان عبر صفحتها الرسمية، إلى أن المحتج قتل حين أطلقت قوات الأمن نيرانا كثيفة على مسيرات في حي الصحافة فيما لم يصدر تعليق من الشرطة.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إنها ستسمح بالاحتجاجات السلمية وسيتم التحقيق في سقوط ضحايا، وذلك بعد أيام من إعلان مجلس السيادة الانتقالي رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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