ليبيا نيوز

بعد رفع حالة الطوارئ.. مقتل متظاهر برصاص الأمن في الخرطوم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته، باحتجاجات الجمعة في العاصمة الخرطوم، دعت إليها لجان التنسيق الثورية إحياء للذكرى السنوية الثالثة لفض الاعتصام أمام مبنى القيادة.

وأشارت اللجنة، في بيان عبر صفحتها الرسمية، إلى أن المحتج قتل حين أطلقت قوات الأمن نيرانا كثيفة على مسيرات في حي الصحافة فيما لم يصدر تعليق من الشرطة.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إنها ستسمح بالاحتجاجات السلمية وسيتم التحقيق في سقوط ضحايا، وذلك بعد أيام من إعلان مجلس السيادة الانتقالي رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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